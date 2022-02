- Bullet Casters : un nouveau shoot sur Steam

Publié le Vendredi 18 février 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

'em up ou 'em all ?

Last Credit Games sortira la démo de son nouveau shoot’em up (ou all, c’est la même chose, comme ça vous avez la réponse à la question du sous-titre), lundi prochain. Il s’intitule Bullet Casters et s’inspire de certains classiques tels que Touhou project.Le jeu propose un mode duel, pour affronter vos amis, mais aussi un mode Challenge. 4 personnages sont jouables et vont, donc, affronter des monstres en pagaille.A découvrir sur Steam . Et en vidéo.