Tom Clancy’s Rainbow Six Siege dévoile ses nouveautés pour 2022

Publié le Lundi 21 février 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Toujours debout

Même si Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction est sorti, Ubisoft n'en abandonne pas pour autant Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. La preuve, quelques nouveautés sont prévues pour cette année.C'est l'année 7 qui débarque, avec au menu de nouvelles cartes, de nouveaux modes de jeux, de nouveaux équipements et j'en passe.La première saison de l'année 7 ajoutera la défenseuse japonaise Azami, une nouvelle carte country club située en Irlande et un mode de jeu : Match à mort par équipe. La saison 2 ajoutera un agent belge et une carte exclusive au mode Match à mort par équipe en Grèce. L’agent de la saison 3 sera originaire de Singapour et cette saison ajoutera une nouvelle carte compétitive. Enfin, pour la saison 4, l'agent sera originaire de Colombie.Le jeu renforcera son système anti-cheat et développera le système de réputation. Déconnexions intempestives et tirs alliés abusifs seront plus sévèrement sanctionnés.Dès aujourd'hui et jusqu'au 21 mars, les joueurs peuvent acheter Year Pass pour 30 € ou le Year Pass Premium pour 60 €.Ajoutez des rééquilibrages, une amélioration de la visée sur console et j'en passe... et cette année encore, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege devrait avoir une actualité chargée.