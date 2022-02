Crimson Tactics: The Rise of The White Banner, un nouveau RPG au tour par tour

Publié le Mardi 22 février 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Et soudain surgit face au vent...

Crimson Tactics: The Rise of The White Banner est un nouveau RPG au tour par tour signé Black March Studios et qui propose cette semaine une démo sur Steam Dans une ambiance Fantasy, le jeu vous entraîne dans le monde de Wendall, royaume divisé par des distensions internes, lorsqu'apparaît une nouvelle menace : des hordes de fanatiques l'envahissent. Le roi, trahi par son bras droit, voit le royaume sombrer...C'est alors que se dresse face à l'ennemi un guerrier inconnu, accompagné de ses alliés...Inspiré de Final Fantasy Tactics, le jeu proposera plus de 25 classes de personnages et plus de 200 talents. Un système de montures a été également mis en place.Le jeu devrait sortir dans le courant de l'année.