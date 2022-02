(TEST) Assassinâ€™s Creed : The Ezio Collection (Nintendo Switch)

Publié le Lundi 21 février 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Ça crève l'Ezio

12 ans après Assassin's Creed II, 11 ans après Assassin's Creed Brotherhood et 10 ans après Assassin's Creed Revelations (à quelques mois près), les trois jeux reviennent sur le devant de la scène vidéoludique sur une nouvelle plateforme : la Nintendo Switch.Autant prévenir de suite : si vous avez déjà les jeux, inutile de vous lancer dans un nouvel achat. Si vous voulez vraiment dépenser vos sous de manière stupide, contactez-nous, on a plein d'idées.Mais si vous voulez découvrir ces jeux qui vous sont passés sous le nez pour des raisons diverses et variées (âge, coma, voyage spatial, alcool...), c'est peut-être le moyen de combler vos lacunes.