Capcom annonce Capcom Fighting Collection : 10 jeux en une compilation

Publié le Lundi 21 février 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Une belle petite collection

Capcom Fighting Collection a été annoncé pour sortir le 24 juin prochain sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. Il s'agira d'une compilation de 10 jeux.Parmi eux :5 jeux Darkstalkers :mais aussi :En bonus, un musée virtuel proposera plus de 500 éléments, comme des croquis et des documents de conception, mais aussi plus de 400 thèmes musicaux.