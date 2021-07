(TEST) Where the Heart Leads (PS4)

Publié le Jeudi 15 juillet 2021 à 12:00:00 par Marion Bétremieux

Ou vivre la vie normale d’un type normal

Et c'est reparti pour un nouveau test. Et aujourd'hui, c'est Julia qui nous partage son expérience sur le jeu, développé et édité par Armature et disponible sur PS4 et PS5.Il s'agit là d'un jeu purement narratif où vous incarnerez Whit Anderson après sa chute dans un trou sans fond lors du sauvetage de son chien Casey. Suite à cet accident, vous réalisez que les souvenirs du personnage se jouent devant vous et vous pourrez alors interagir avec celui-ci afin de changer le dénouement de l'histoire.Personellement, la direction artistique et le concept m'a rappelé Before Your Eyes, et ce n'est pas une critique car c'est un jeu qui m'a beaucoup émue.En bref, si vous voulez faire une pause et prendre le temps de découvrir une histoire forte en émotions et humaine, c'est par ici !