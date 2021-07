Microsoft Rewards offre la possibilité de gagner des points grâce à Xbox Wire

Publié le Jeudi 15 juillet 2021 à 11:30:00 par Julia Bourdin

C’était un message à caractère informatif

Le programme Microsoft Rewards offre depuis un moment la possibilité de gagner des points pour ensuite les échanger contre divers cadeaux, allant du bon d'achat sur le Microsoft Store à la possibilité de faire un don à l'association de son choix.Les membres pourront en gagner à présent grâce au Xbox Wire en français, en consultant les articles « Cette semaine sur Xbox », via la page Microsoft Rewards. Il faudra de se connecter à son compte Microsoft via la page Microsoft Rewards en lien ici et de consulter l’offre « Actualités Xbox Wire », disponible du mardi au jeudi de chaque semaine, afin de pouvoir collecter des points.Bref, je ne sais pas trop ce que je vais faire de cette information, mais si vous utilisez les deux services, profitez-en !