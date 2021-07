Publié le Jeudi 15 juillet 2021 à 10:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Sur console portable ? On prend !







Une édition physique spéciale du jeu d’action-aventure en 3Dsortira prochainement sur Nintendo Switch. Développé par Inverge Studios et édité par Klabater, le titre bénéficiera d’une édition spéciale intitulée, qui sera disponible cet automne.Effie est un jeu d’action-aventure en 3D qui plonge les joueurs au cœur d’une aventure fantastique unique, qui combine les éléments classiques du genre, tels que le combat, la plateforme et les énigmes, avec l’exploration d’un monde étendu.Vous incarnez ici Galand, un jeune homme en quête de retrouver sa jeunesse après qu’une sorcière l’ait maudit avec un sort de vieillesse prématurée. Notre héros part donc en quête de trouver un moyen de briser la malédiction, il devra affronter sur sa route de puissants ennemis, résoudre des énigmes à la difficulté relevée, et explorer les vastes plaines rouges d’un monde haut en couleur !proposera un fourreau exclusif, un artbook, et un poster du héros barbu emblématique du jeu.