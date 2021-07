Pause croquis de Marion

Publié le Mercredi 14 juillet 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

Fête nationale en K-way

Lecteur de la pause croquis, bienvenue à toi.Pas de repos pour les pauvres, comme on dit.Aujourd'hui, Julia et moi sommes restées pour travailler un peu pendant que certains sont les doigts de pieds en éventail sur la plage. Après tout, on ne peut pas leur en vouloir, c'est un férié. Et quand c'est férié, c'est la règle, on se repose (si, si !).Alors, après tout, je me suis dit que pour ce 14 juillet autant rester dans la tradition et vous proposer un splendide feu d'artifice. Et là, bah, retour sur Terre avec un petit rappel de la météo que je n'aurais que des trombes d'eau si je demandais un peu de soleil.Je suis quand même parvenu à les allumer en appelant le pyromane en moi et avec une petite incantation, en contrepartie, je dois héberger un démon aux oreilles triangulaires et qui pousse des "miaou" à tout bout de champ.Allez, apprécions ensemble ce spectacle bruyant et en plein air...A demain pour un autre moment de calme avec la pause croquis.