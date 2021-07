Publié le Mardi 13 juillet 2021 à 12:00:00 par Julia Bourdin

Le Banon

Ratchet & Clank Rift Apart Scarlet Nexus Spider Man : Miles Morales

Fifa 21 Call of Duty : Modern Warfare Cyberpunk 2077

Kirby's Extra Epic Yarn Mario Kart 7 Animal Crossing : New Leaf - Welcome Amiibo - Selects

Les Sims 4 : Édition Standard Farming Simulator 19 - Edition Platinum Devil May Cry 5

Cette semaine, comme toutes les semaines, nous vous dévoilons le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s'agit de la 26ème semaine de 2021 et, comme chaque semaine, on l'illustre avec un fromage. Il s'agit cette fois-ci du. Le Banon est un fromage au lait cru de chèvre qui est enveloppé durant sa fermentation dans une feuille de châtaigner pour lui donner un goût particulier. Il est originaire du village éponyme dans les Alpes-de-Haute-Provence.Cette semaine, c'est Ratchet & Clank qui est viré du classement général et dont le contrôle est entièrement repris par la Switch. Sinon, côté PC, Flight Simulator qui trônait en tête depuis des semaines a disparu du top 3 alors qu'y entrent Farming Simulator 19 et Devil May Cry 5.Sur PlayStation 5 :Sur XBox Series :Sur PlayStation 4 :Sur XBox One :Sur Nintendo Switch :Sur Nintendo 3DS :Sur PC :