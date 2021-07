- Fortnite, une nouvelle icone débarque : King James !

Publié le Mardi 13 juillet 2021 à 10:20:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Allez, par ici la monnaie







Une des figures du basket moderne arrive le, pour rappel LeBron James a été 4 fois élu MVP (Meilleur joueur de NBA), il est également médaillé d'or et une Icône mondiale. On le retrouvera très bientôt dans la boutique d'objets avec deux tenues différentes, chacune équipée du nouveau modèle signature de chaussures du King James : Nike LeBron 19, en avant-première dansÉlégante et imposante tout comme la personnalité, la tenue LeBron James est un savant mélange du personnage qu'il est, à la fois sur le terrain et en dehors. La tenue contient l'accessoire de dos Bling du King et également des lunettes de soleil. Si les joueurs sont déterminés à compléter leur style, ils le peuvent avec le pack d'équipement comprenant : la pioche Le Lion, le planeur Envergure et la danse de Victoire de Lebron James "L'appel au silence".Ces objets (La tenue, l'accessoire de dos, la pioche Le Lion et le planeur Envergure de LeBron) disposent tous d'un curseur de modification, permettant aux joueurs d'ajouter jusqu'à plus de 20 variations dorées à leur costume (quitte à être stylé autant devenir LE plus stylé).Pour célébrer le Taco Tuesday, la tenue LeBron Tune Squad comprend également le style Taco Tuesday et l'accessoire de dos "Sac à dos Suprême" pour une aventure savoureuse. La tenue Taco Tuesday de LeBron comprend également les nouvelles Nike LeBron 19.Attendez, ce n'est pas fini ! Les joueurs pourront aussi enfiler le maillot Tune Squad de LeBron qui sera disponible séparément pour célébrer la sortie du nouveau film mêlant prises de vue réelles et animation, Space Jam : Nouvelle ère.