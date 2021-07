Pause croquis de Marion

Publié le Lundi 12 juillet 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

Cedric, génie incompris ?

Ah, et il ne démord pas de son obsession contre mes choix capillaires.

Client du café croquis, salutations.Cedric a encore fait fort dans ses démonstrations de génie étrange et incompris. Après son achat soudain de kayak ou encore ses blagues auxquelles on ne sait comment rire, Cedric nous en raconte un peu plus chaque jour comment notre stage va se dérouler.Et aujourd'hui, on a eu un avant-goût de comment il s'achèvera.Alors, je vais vous avouer que je ne sais pas si c'est du génie ou une nouvelle forme de torture...Mais Cedric, son truc, c'est de nous filer une photo de son humble de personne afin que l'on garde une trace de sa présence constante au-dessus de notre épaule.Allez, c'est tout pour aujourd'hui ! A demain pour une autre pause croquis :)