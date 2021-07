Ys IX : Monstrum Nox débarque sur Switch !

Publié le Lundi 12 juillet 2021 à 11:45:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Les monstrums arrivent chez Nintendo







Le jeu Ys IX: Monstrum Nox sur PS4 ou Nintendo Switch ;

Le mini artbook "Monstrum Memoirs" ;

La bande-son "Melodies of the Macabre" sur CD, en téléchargement pour la version Nintendo Switch ;

La jaquette réversible.



Le jeu est sorti le 5 février 2021 sur PlayStation 4 et le 9 juillet 2021 sur Nintendo Switch

Adol "le Rouge", célèbre aventurier, Christin et son compagnon Dogi arrivent à Balduq, une ville pénitentiaire annexée par l’Empire Romun. Notre héros se retrouve directement... en prison (on a connu mieux comme situation de départ). Lors de sa détention, il rencontre une mystérieuse jeune femme nommée Aprilis, qui le transforme en Monstrum, une personne dotée de dons qui a le pouvoir d’exorciser les monstres.Adol va s’allier avec d’autres Monstrums pour repousser les menaces émergentes de La Nuit de Grimwald, la dimension des ténèbres avant qu'il ne soit trop tard. Il lui faudra aussi lever le voile sur les mystères qui entourent la malédiction des Monstrums et de la mystérieuse ville pénitentiaire de Balduq.Vous incarnez l’un des six Monstrums, chacun avec leurs propres dons, leur accordant ainsi des capacités telles que grimper aux murs ou encore détecter des objets cachés de tous.Vous pourrez explorer une ville immense, réaliser des quêtes pour venir en aide aux habitants, et entrer dans La Nuit de Grimwald pour vaincre les menaces qui pèsent sur Balduq. Retrouvez également des mécaniques de gameplay familières à la licence comme par exemple Flash Dodge ou bien Flash Guard qui vous permet de contrer vos ennemis. De nouvelles mécaniques ont également été ajoutées pour le combat comme les Dons et le Boost Mode.Lacontient :