Dofus : Pandamonium est là !

Publié le Lundi 12 juillet 2021 à 11:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Démonentiel !







une zone inédite de niveau 200 ;

une nouvelle famille de monstres "les Ravageurs" ;

un donjon ;

des équipements originaux ;

des ressources inédites ;

de nouvelles quêtes ;

et bien entendus des succès !



Nous y sommes, l'épilogue des aventures précédentes, les quêtes dequi marquent à la fois l’aboutissement du cycle de Pandala et de la réunification des Six Dofus, et une nouvelle menace des plus effrayantes.L’Atoll des Possédés est une funeste destination au large de l’île de Grobe, d’où personne ne revient. Pas mal de choses vous attendent, des quêtes inédites, nouveaux monstres, démons de l’Eliocalypse et moult révélations attendent les joueurs en ces lieux terrifiants. Par exemple, des démons jusqu’ici inconnus surgissent d’une brume écarlate pour enlever des Douziens et prendre possession de leurs âmes pour transformer leurs corps (Charmant !). À bord de leurs navires-démons, ces créatures, les "Ravageurs" sillonnent ainsi les mers afin de semer le chaos.L'arrivée de ces démons semble liée à l'Eliocalypse, une conséquence de l'éveil de Pandala ? En essayant d'empêcher la catastrophe lors des aventures précédentes, les joueurs ne l'ont-ils pas précipitée et provoquer la fin du monde actuel ? Les réponses sont dans la. A vous de jouer !Une fois qu’ils auront accosté au port des Ravageurs, ce sera aux joueurs de découvrir ces terres inconnues. Cependant quelques indices sur les contenus qui les attendent peuvent néanmoins leur être délivrés :Attendez encore un peu... La volcanique île temporaire Vulkania fera son grand retour comme chaque année avec son bestiaire primitif pour un séjour des plus dangereux. Avec un programme pareil, la période estivale s’annonce bouillante dans DOFUS.