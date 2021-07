La nouvelle Bêta de Dysterra disponible jusqu'au 20 juillet !

Publié le Lundi 12 juillet 2021 à 10:15:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Ça promet







est un jeu d'action et de survie de science-fiction multijoueur à grande échelle. Le jeu nous emmène dans un monde futuriste dystopique où des personnes exilées sont forcées de se rendre sur Terre, à une époque où l'Humanité a quitté la planète pour recueillir le minéral le plus évolué, la Terrasite.Vous pourrez crafter différents équipements comme des armes, du mobilier ou même des bâtiments entiers dans Dysterra. Cette nouvelle bêta fermée ajoute un système d'équipe, un mode pour débutant, une révision de l'interface et un monde plus vaste (Il y en a des choses à découvrir).Intéressé ? La bêta fermée de Dysterra sera disponible. Pour participer, il vous suffira de cliquer sur le bouton "Demande d'accès" sur la page de la boutique Steam de Dysterra.