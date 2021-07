Netflix annonce la date de sortie de la saison 2 de The Witcher

Publié le Lundi 12 juillet 2021 à 09:40:00 par Julia Bourdin

En route, Ablette !

Pour la première, Netflix a dévoilé la date de sortie de lade The Witcher. Elle sera disponible le 17 décembre.Pour rappel, Geralt a enfin retrouvé Cirilla, mais convaincu que Yennefer n’a pas survécu à la bataille de Sodden, Geralt de Riv emmène la jeune fille dans l'endroit le plus sûr qu'il connaisse : Kaer Morhen. Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons du Continent se battent pour la suprématie à l'extérieur de ses murs, il doit protéger la jeune fille d’un plus grand danger : le mystérieux pouvoir qu'elle possède en elle.A l’occasion de l’annonce, Netflix a aussi dévoilé une première affiche…En tout cas, cette date est déjà notée sur mon agenda ayant déjà apprécié la première saison qui fait tout son possible pour rendre le livre plus accessible -car oui, c’était encore plus le bazar dans le livre (j’aurais beaucoup de choses à dire sur ce bouquin), tout en essayant de ne pas dénaturer le matériau de base… Et puis j’adore Kaer Morhen. Et puis il y a les jolies sorcières…