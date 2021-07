The Silver Case 2425 sort sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 12 juillet 2021 à 10:00:00 par Julia Bourdin

Une enquête plus noire que noir

NIS America a annoncé la sortie sur Switch de la duologiecomposée des jeux The Silver Case et The 25th Ward : The Silver Case développés par SUDA51 et qui vous proposent de plonger dans le crime…Dans The Silver Case, tandis que des meurtres tourmentent la ville, les inspecteurs de la police criminelle enquêtent sur un homme en particulier : Kamui Uehara. Il y a de cela 20 ans, ce tueur en série légendaire ôta la vie de nombreux hommes politiques lors de la célèbre affaire nommée « Silver Case ». Cependant, personne ne peut affirmer aujourd’hui qui est réellement Kamui…Quant à The 25th Ward : The Silver Case, il se déroule 5 ans après le premier jeu. Une femme est retrouvée morte dans d’étranges circonstances. Ce meurtre marque le début d’une série d’événements apparemment sans lien et impliquant différents individus, dont le détective Morishima Tokio. Mais après avoir rassemblé tous les témoignages, un mode opératoire troublant se dessine…En plus d’une édition Standard, le jeu propose une version Deluxe composée du jeu, de la bande-son sur CD, d’un mini artbook et d’une boîte collector. Attention cependant, les textes du jeu ne semblent disponibles qu’en anglais pour le moment…Bref, j’aime beaucoup les jeux d’enquêtes et les films noirs, mais je n’ai pas de Switch alors je passe mon tour. Mais, pour ceux qui en possèdent une, ça a l’air d’un bon petit jeu quoiqu’aux graphismes un peu dépassés...