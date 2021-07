F1 2021, le compte à rebours est lancé

Publié le Lundi 12 juillet 2021 à 09:50:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Are you speed ?

Il arrive enfin ! Leles joueurs depourront abîmer leurs gommes sur les différents circuits et découvrir la prestigieuse série F1® mettant en scène équipes, circuits et bien entendus pilotes du FIA Formula One World Championship™ 2021. Le jeu sera disponible sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, et PC via Steam.Le jeu F1® 2021 introduit un tout nouveau mode histoire, un modeavec une fonctionnalité deux joueurs, et trois nouveaux circuits, Portimão, Imola et Jeddah qui seront disponibles gratuitement pour tous les joueurs comme contenu post-lancement (assez sympa ça).Le nouveau modevous permet de gravir de la Formule 2™ vers le monde passionnant et effrayant de la Formule 1®. Egalement le mode Carrière -nouvellement étendu- introduit une fonctionnalité "Carrière deux joueurs", afin que les amis puissent jouer en ligne, ensemble ou dans des équipes opposées et ça, c'est super.Le mode Carrière ne s'arrête pas là puisqu'il introduit également la fonctionnalité "Début saison réelle", qui permet aux joueurs de prendre la saison en cours de route et en vous basant sur le classement actuel des pilotes et des constructeurs en temps réel (la classe).Notés sur quatre facteurs, lesdesont mis à jour tout au long de la saison. Ils reflètent les performances réelles des pilotes afin d’obtenir une note globale la plus exacte possible : l’expérience, la force mentale, la vigilance et la vitesse. Entrez dans la danse avec Lewis Hamilton et Max Verstappen en tête du peloton avec un score de 95 ! Avec de nombreuses courses à venir, d'autres changements interviendront au fil de la saison.Enfin, toujours dans "Mon écurie", le mode pilote-directeur de F1® 2021 permettra aux joueurs de créer leur propre équipe et de sélectionner un coéquipier sur le marché actuel de F2™ et F1® afin de prendre place sur la grille de départ en tant que 11e écurie (le rêve). A vous de bâtir la réputation de votre équipe sur plusieurs saisons pour attirer les meilleurs pilotes dans votre équipe et créer votre légende !