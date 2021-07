Turbulence - Airplane Survival Simulator nous en dévoile un peu plus

Publié le Lundi 12 juillet 2021 à 10:50:00 par Julia Bourdin

Mayday, mayday !

Tru Games nous présente son futur jeu,, et tout est dans le titre.Au programme, un avion est entré dans une tempête et il va falloir vous débrouiller pour survivre et effectuer un atterrissage alors qu’il commence à se morceler devant vos yeux. Vous allez devoir explorer et discuter avec les passagers, pas toujours en pleine forme mentalement, pour comprendre dans quel ordre prioriser les problèmes… Le jeu vous propose une ambiance horrifique et stressante, accompagnée de changements dynamiques du temps auxquels il faudra s’adapter.Et je vais être honnête, je ne sais pas quoi penser de cette expérience… C’est assez glauque en fait et j’ai l’impression que c’est une blague sans en être sûre et, en même temps, je trouve que ce n’est pas très drôle. Bref, si je ne suis pas fan de la mode des jeux de survie et des catastrophes en tout genre, cela intéressera sûrement quelqu’un.