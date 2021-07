Grayzone : Une mise-à-jour majeure est sortie sur Steam

Publié le Lundi 12 juillet 2021 à 10:40:00 par Julia Bourdin

La magie des cailloux

EastWorks a annoncé que la mise à jour ajoutant la mission 6 de son RTS tactique et narratif était disponible sur Steam. Le jeu est disponible en accès anticipé sur Steam pour 12,49 €, mais il est à noter qu’une promotion de 40% a lieu jusqu’au 16 juillet si vous souhaitez en profiter.Dans, vous suivez Valern, un esclave aux mains d’un gouvernement corrompu, et vous devez explorer des planètes, accompagné d’autres héros que vous commanderez pour accomplir différents objectifs. C’est un jeu aux graphismes majoritairement 2D et qui utilise des comics entre chaque mission pour expliquer l’avancée de l’histoire.En plus d’améliorations techniques et d’interface, cette mise à jour permet aux unités de gagner de l’expérience et d’obtenir des améliorations. Elle améliore également les magasins et l’utilité de l’argent, proposant plus de matériel, mais aussi d’acquérir de nouvelles unités. Mais principalement, en plus de l’ajout de la mission 6, cette mise à jour révise entièrement le système de discrétion pour le rendre plus amusant et accessible, permettant notamment au joueur d’utiliser des cailloux pour distraire les ennemis…Le studio prévoit encore d’implémenter la mission 7 et le mode Escarmouche dans le chapitre en cours, mais trois autres chapitres sont prévus comme contenu additionnel à la sortie épisodique.En conclusion, le jeu avance bien, je pense qu’il est encore trop tôt pour émettre un jugement étant donné que des systèmes majeurs sont encore retravaillés, ce qui est une bonne chose, mais on peut espérer avoir un truc sympa à la sortie de l’accès anticipé.