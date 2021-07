La saison 3 de Just Dance : Festival arrive !

Publié le Lundi 12 juillet 2021 à 10:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Ubisoft annonce une nouvelle mise à jour célébrant l’arrivée de! Cette mise à jour du dernier jeu de la marque de jeu vidéo musical la plus vendue offrira aux détenteurs de Just Dance 2021 des chansons exclusives accessibles uniquement via Just Dance Unlimited, le service d’abonnement à la demande en streaming de Just Dance. Mais ce n'est pas tout ! Du nouveau contenu gratuit incluant des chansons premium disponibles pour une durée limitée et des concours en ligne seront également accessibles !Cette troisième saison, intitulée « Festival ! », apportera un peu plus de joie aux fans de la licence. Entre ambiance estivale, ciel bleu et soleil éclatant, elle permettra aux joueurs de se rejoindre en ligne et s'exprimer à travers diverses chorégraphies.cette troisième saison introduira une nouvelle playlist avec deux chansons ayant marqué l'histoire : "Don't Stop Me Now" de Queen et "Sweet Sensation" de Flo Rida. Elle dévoilera les 3 nouvelles chansons exclusives accessibles dans l'opus 2021 et disponibles grâce à un abonnement à "Just Dance Unlimited" en cours ou une période d'essai active. Les joueurs pourront célébrer leur amour de la danse grâce à 3 morceaux iconiques : "Head and Heart" de Joel Corry ft. Mnek qui sera disponible le 15 juillet, "Intoxicated" de Martin Solveig et GTA, disponible le 22 juillet et "John Cena" de Sho Madjozi qui arrivera le 29 juillet.Et ce n'est pas fini ! Des happy hours et des tournois seront disponibles dans le World Dance Floor de Just Dance 2021, le mode en ligne de Just Dance. Tout ceci est disponible pour tous les détenteurs du jeu sur Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, et Google Stadia.