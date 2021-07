ARCADEGEDDON est maintenant disponible en accès anticipé !

Publié le Lundi 12 juillet 2021 à 11:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Qu'est-ce qu'on attend ?







Seuls ou avec trois amis au maximum, dans un jeu de tir arcade à l’esthétique colorée des années 80, les joueurs affrontent la diabolique Fun Fun Co.Dans, Gilly, propriétaire d'une salle d'arcade locale, tente de sauver son entreprise d'une méga-corporation sans visage. Il décide alors de prendre tous les meilleurs jeux d'arcade et les connecte entre eux pour en faire un super jeu. Malheureusement, la méga-corporation, Fun Fun Co. pirate le jeu et y injecte un virus (des vicelards jusqu'au bout ceux-là). Vous n'avez plus le choix, vous allez devoir sauver le jeu vous-même accompagnés de vos amis et la dernière salle d'arcade de la ville.Ce jeu de tir multijoueur en constante évolution vous permet de jouer en solo ou avec trois amis au maximum pour explorer de multiples biomes, faire divers mini-jeux, trouver des coffres cachés et vaincre de nombreux types d’ennemis et de boss. Arcadegeddon est une expérience multijoueur qui offre un mélange de PVE et PVP avec diverses vitesses de jeu. Au fur et à mesure que vous jouez, vous avez la possibilité de relever des défis supplémentaires auprès de "gangs" locaux qui traînent dans l'Arcade.Vous avez les clefs, à vous de gagner votre place dans les classements mondiaux. Désormais disponible en accès anticipé sur PC via l'Epic Game Store ainsi que sur PlayStation 5 pour 19,99 €, Arcadegeddon devrait quitter l'accès anticipé au bout de sept mois et être disponible au prix de 29,99 € lors de sa sortie définitive. D'autres plateformes seront explorées lors du lancement en 2022, en attendant -si vous êtes sur PC- consultez le site d'Arcadegeddon pour connaître les spécifications minimales et recommandées du jeu.