Monster Hunter Stories 2 est sorti sur Switch et PC

Publié le Lundi 12 juillet 2021 à 11:15:00 par Julia Bourdin

Le pouvoir de l’amitié (et de la gunlance) nous rend invincibles

, développé et édité par Capcom, est enfin sorti sur Nintendo Switch et PC. Le jeu vous propose de découvrir le spin-off de la célèbre série de chasse aux monstres géants dont les mécaniques sont bien différentes…Après qu'une wyvérienne nommée Ena ait confié au joueur un œuf de Rathalos, le duo tente de découvrir la raison de la disparition soudaine de cette espèce de Monstres à travers le monde et la vérité derrière la sinistre prophétie des Ailes de la Destruction.Au fur et à mesure de leur progression, les joueurs devront s'engager dans des combats stratégiques au tour par tour, à la différence de la série principale, mais aussi gagner de l'expérience et améliorer leurs compétences afin de renforcer leur lien d’amitié avec leurs monsties, les monstres emblématiques de la série en version de poche.En plus de pouvoir choisir parmi une variété de types d'armes familières, les joueurs peuvent cibler des parties spécifiques du corps des Monstres adverses pour leur infliger des dégâts supplémentaires, et ainsi récupérer des matériaux pour forger de nouveaux équipements.Certains personnages de l'histoire peuvent même s'associer aux joueurs en tant que compagnons de combat. Lorsque les joueurs ou leurs compagnons de combat remplissent leur jauge d’amitié pendant le combat, ils peuvent effectuer des attaques d’amitié dévastatrices qui permettent à un Monster Rider et un Monstie d'attaquer ensemble.Les joueurs pourront s'allier à d'autres joueurs pour explorer des donjons conçus pour le mode coopératif. Ils proposent des défis plus difficiles, mais avec la promesse d'obtenir des œufs de monstres plus rares et puissants. Une fois que les joueurs ont constitué l'équipe de leurs rêves, ils pourront s’affronter dans des combats joueur contre joueur.Même après avoir constitué une équipe solide, les joueurs pourront garder un œil sur les nouveaux Monsties, car des mises à jour sont prévues après le lancement. Vous pourrez retrouver le détail ici Enfin, comme je l’ai mentionné la semaine dernière, en plus de l'(physique et numérique sur Nintendo Switch), Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin dispose également d'uneuniquement numérique. L'Edition Deluxe comprend un certain nombre d'options cosmétiques. Les joueurs qui la possèdent peuvent personnaliser leur apparence avec des sets d'armures spéciales « Destructeur alpha et bêta » et une coiffure inspirée du Nergigante, utiliser le manteau Kuan pour modifier l'apparence de Ena, choisir entre deux nouvelles tenues pour le palico Navirou, et récupérer deux sets de stickers. De plus, les joueurs possédant des données de sauvegarde de Monster Hunter Rise sur Nintendo Switch peuvent débloquer l'armure spéciale pour Rider « Tenue de Kamura » pour leur personnage.Les joueurs peuvent dès maintenant télécharger une démo jouable gratuite sur Nintendo Switch et Steam. Les sauvegardes de ces démos pourront être transférées vers le jeu complet pour continuer directement l’aventure là où se termine la démo.En conclusion : si le jeu vous intéresse, je peux vous inviter à découvrir les premières impressions de ma collègue . En ce qui me concerne, je prévois déjà d’aller tester la démo et peut-être d’aller collectionner moi aussi des Pokém… des Monsties !