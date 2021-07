- Monster Hunter Stories 2 nous précise sa feuille de route

Publié le Lundi 5 juillet 2021 à 11:15:00 par Julia Bourdin

Tout un tas de Pokém… euh de Monsties !

Au cours d’une nouvelle vidéo Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Capcom a présenté le jeu en coopération, une nouvelle bande-annonce et d’autres détails. La feuille de route des ajouts post-lancement a également été détaillée comme à la sortie des autres Monster Hunter.En plus de la première mise à jour proposant le Chumsky (oh oui le chien !) de Monster Hunter Rise en tant que Monstie dans Monster Hunter Stories 2 dès le 15 juillet, cinq mises à jour gratuites supplémentaires sont prévues jusqu'en octobre 2021.La seconde mise à jour est prévue pour le 5 août et introduira le Dragon Ancien doré Kulve Taroth, combat phare de Monster Hunter World, dans une nouvelle quête coopérative. Si le studio précise la Kulve Taroth ne sera pas disponible en tant que Monstie, les matériaux récoltés dans cette quête permettront en revanche à fabriquer de puissants équipements. Cette mise à jour introduira également le Glavenus Lame-Chaos et l’Astalos Prince-orage comme Monsties additionnels.La troisième mise à jour arrivera début septembre, et proposera le Mizutsune Perce-âme, le Gammoth Givre-ancien, et le Kirin Oroshi comme nouveaux Monsties. Que du beau monde.Fin septembre, la quatrième mise à jour ajoutera les Monsties Rathalos Roi-enfer et Tigrex Magma. Dans le cadre de cette mise à jour, la Kulve Taroth reviendra dans une nouvelle quête coopérative de difficulté supérieure qui offrira aux Monster Riders de plus intéressantes récompenses que dans la deuxième mise à jour.En octobre, le Rathalos d’argent et la Rathian d’or (oh non pas encore eux !) arriveront pour la 5e mise à jour, qui annonce également l'arrivée d'un monstre spécial dont on ne connait pas encore l’identité. Il sera disponible dans une quête coopérative qui se veut particulièrement ardue avec des matériaux indispensables pour fabriquer certains équipements légendaires...On aura de quoi faire donc ! Et ce traitement digne de la série principale montre l’importance que Capcom accorde à Stories comme Inès l’avait expliqué dans son test de la démo.Également Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin disposera d'une Edition Deluxe uniquement numérique. L'Edition Deluxe comprend un certain nombre d'options cosmétiques. Les joueurs qui se la procureront pourront personnaliser leur apparence avec des sets d'armures spéciales « destructeur alpha et bêta » et une coiffure inspirée du Nergigante, utiliser le manteau Kuan pour modifier l'apparence de la coéquipière Wyverian Ena, choisir entre deux nouvelles tenues pour le palico Navirou, et récupérer deux sets de stickers représentant différents camarades d’aventure.Voilà beaucoup de nouvelles infos à digérer. En tout cas j’ai bien envie de me lancer dans l’aventure le 9 Juillet ! Rappelez-vous que si vous êtes intrigué mais pas convaincu, vous pouvez essayer la démo sur Switch et bientôt celle sur Steam.