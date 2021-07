Foodtruck Arena est dès maintenant disponible

Publié le Lundi 5 juillet 2021 à 10:15:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Avec ou sans sauce ?

Foodtruck Arena débarque en ce début juillet pour nous accompagner dans la fin de l'EURO 2020/2021. Rejoignez les chefs cuistots pour s'affronter dans un tournoi légendaire pour atteindre le top du monde culinaire !Ce jeu possède un mode tournoi -parfait pour ceux qui préfèrent jouer en solo, un mode multijoueur jusqu'à 4 joueurs (2 contre 2) -car pour ce genre de jeu, c'est bien entendu à plusieurs que c'est le plus fun.Les personnages ont l'air assez amusants et chaque joueur devrait trouver son petit favori et, bien entendu, ce ne serait pas un jeu de voitures si on ne pouvait pas personnaliser ses véhicules. Chaque conducteur a ses power-ups qui vous aideront à gagner ou vous sortir d'affaires si vous êtes dans la sauce.