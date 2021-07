Publié le Samedi 3 juillet 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

De toute façon il fait moche

A quoi jouez-vous ce week-end ?

On attend encore que l'été commence vraiment. Les vacances arrivent pour tout le monde (elles sont déjà là pour certains étudiants) et rien ne laisse présager pour le moment que l'on puisse bronzer à poil sur sa terrasse (qui donne sur l'école maternelle, je vous le rappelle) ce week-end ni les jours à venir.Bref, on va rester bien au chaud chez soi et lancer un petit jeu histoire de se remonter le moral.Oui mais lequel ?