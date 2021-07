(TEST) Surefire Skirmish Gaming Headset, un casque PC, PS4 et PS5

Publié le Vendredi 2 juillet 2021 à 13:00:00 par Cedric Gasperini

A utiliser en treillis

Surefire, la gamme gaming de Verbatim, nous a envoyé son casque, le Surefire Skirmish Gaming Headset, à tester. Un casque au look militaire.Et à Gamalive, nous sommes tous nostalgiques des années de conflit. Enfin, moi pour le service militaire, Walid pour le camp d'entraînement en Syrie, Vincent, Théo et les autres pour l'occupation. Chacun ses petits plaisirs.Bref, on a testé un casque look camouflage.Et on l'a bien aimé, au final.