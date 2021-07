- Les Sims 4 : Vie à la campagne

Publié le Vendredi 2 juillet 2021 à 12:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

De quoi dépayser

Ce pack d'extention qui arrive le 2 septembre 2021 semble très prometteur : nous sommes transportés dans la ville d'Henford-on-Bagley, où hommes et animaux cohabitent en harmonie. Nous découvrons toutes sortes de manières de vivre à la campagne, comme faire pousser nos propres légumes pour les manger, élever et lier des amitiés avec des animaux (rien de sale), apprendre à connaître les habitants et se raprocher de la nature.Cette vidéo présente tout ce qu'il sera possible de faire à la campagne, par exemple savourer un délicieux pique-nique et se découvrir une passion pour le point de croix, faire connaissance avec ses voisins au pub Les Bras du gnome, essayer de préparer l'une des 16 variétés de confiture et j'en passe.Il sera également possible de choisir de vivre de ses terres, en faisant pousser ses propres aliments façon "circuit court" avec le défi de terrain Vie simple, ou encore vendre ses produits à la Foire de Finchwick. Et surtout les animaux ne manqueront pas, puisque les nous pourrons élever des poules dans leur poulailler pour récupérer des œufs frais, se lier d'amitié avec des vaches pour avoir du bon lait ou bien élever des lamas pour bénéficier de laine bien chaude... DES LAMAS quoi !Bref on attend de pouvoir tester ça avec impatience.