Les développeurs de Tales of Arise nous donnent plus d'infos

Publié le Vendredi 2 juillet 2021 à 11:50:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Alors ça donne quoi ?

Tales of arise, développé par Bandai Namco, verra sa sortie actée le 10 septembre 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Les précommandes du jeu sont disponibles sur la boutique BANDAI NAMCO Entertainment Europe Store.C'est sous format vidéo que Hirokazu Kagawa, directeur de projet sur Tales Of Arise, nous apporte des précisions sur le système de combat. Il aborde les nouvelles fonctionnalités implémentées pour rendre les combats plus intéressants et spectaculaires pour satisfaire les joueurs.Le directeur artistique Minoru Iwamoto, nous explique quant à lui les efforts déployés pour transmettre au mieux les émotions des personnages ainsi que leur personnalité grâce à l’utilisation de la motion capture pour le visage et les mouvements. Les personnages sont plus vivants et permettent de forger un lien particulier avec les joueurs.On espère en découvrir plus avant la sortie du jeu