- Destiny 2 : Le Solstice des Héros est de retour !

Publié le Vendredi 2 juillet 2021 à 11:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

L'été va être chaud bouillant

Le Solstice des Héros sur Destiny 2 est un événement gratuit, pour tous, qui récompense les joueurs avec une armure spécifique à une classe, qu'ils pourront améliorer, et qui diffuse une lueur qui saura repousser les ténèbres. Il débute le 6 juillet et se terminera le 3 août.Durant l'entièreté de l'évènement un élément sera aligné à chaque jour, pour charger les bonus élémentaires, les attaques des gardiens devront correspondre à l'élément du jour. Il sera possible de charger les quatre bonus élémentaires lors des jours du PRISME mais on ne peut en activer qu'un seul à la fois.En plus de l'armure du Solstice spécifique à une classe, d'autres récompenses de choix seront à récupérer comme un nouveau fusil à pompe légendaire, une coque de Spectre exotique, un emblème et des colis du Solstice remplis de surprises.Seront également disponibles de nouveaux vaisseaux, éléments cosmétiques et Passereaux. L'Everversum quant à lui proposera des ornements universels lumineux contre de l'Argentum ou de la Poussière brillante, qui correspondront à la doctrine équipée par le Gardien.