- Diablo IV nous en apprend plus sur le design des personnages

Publié le Vendredi 2 juillet 2021 à 11:00:00 par Julia Bourdin

Diablotin diablotin diablotin tin tin

Blizzard Entertainment dévoile un nouveau rapport trimestriel consacré au développement de Diablo IV. Il permet de découvrir comment l'équipe s’occupe de la création de personnages et des ennemis.Les joueurs pourront personnaliser leurs personnages tout en restant fidèles au thème fantastique de leur classe. L’équipe de développement tient cependant et à mon grand soulagement à conserver l’aspect sombre du jeu en créant des monstres à l’aspect sinistre tout en conservant le style visuel propre aux jeux Blizzard. C’est à dire étrange mais cool.L'équipe explique également comment les technologies modernes comme le rendu physique réaliste et les cinématiques scénarisées calculées avec le moteur du jeu permettent un rendu graphique qui se veut fidèle à la franchise. L'article dévoile de nombreuses images et animations des nouveaux ennemis que les joueurs devront affronter dans Diablo IV, comme l'évêque de sang, le seigneur squelette ou encore le succube.Je dirais pour conclure que si vous êtes fan de Diablo je vous conseille vraiment d’aller lire cet article , les visuels font bien envie. Et surtout je suis contente que nous ayons enfin la possibilité de personnaliser nos personnages, ce qui manquait cruellement dans Diablo III. Ce qui me donne encore un peu plus hâte d’y jouer et de casser la gueule à Diablo pour une quatrième fois.