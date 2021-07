War Hospital en collaboration avec Imperial War Museums

Publié le Vendredi 2 juillet 2021 à 10:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Une collab qui va rester dans les annales

Une collaboration qui peut faire beaucoup de bien : Brave Lamb studio de Movie Games family annonce qu'ils ont pris pour partenaire Imperial War Museums pour leur jeu War Hospital. Pour rappel, l'Imperial War Museums est un organisme national britannique de musées militaires qui regroupe l'Imperial War Museum London, le croiseur HMS Belfast, le Churchill Museum and Cabinet War Rooms, l’Imperial War Museum Duxford et l’Imperial War Museum North à Manchester.War Hospital est un jeu de survie : en 1917 le Major Henry Wells (que les joueurs incarneront), un médecin de terrain anglais devient commandant d'un hôpital de terrain localisé en France, proche des premières lignes. Son travail ? Diriger le personnel, traiter les blessés et développer des technologies médicales avec peu de ressources.Des experts des musées s'assureront de l'aspect historique du jeu, à noter qu'il s'agit du tout premier jeu à être sous licence avec Imperial War Museums. On attend de voir les résultats de cette collaboration qui peut apporter un gros plus à ce jeu historique.