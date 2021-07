The Crew 2 jouable gratuitement le temps d'un weekend

Publié le Vendredi 2 juillet 2021 à 09:40:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

En voiture Simone !

Ubisoft nous annonce que du 8 au 12 juillet sur les plateformes Playstation 4/5 et PC, son jeu de sport mécanique en monde ouvert The Crew 2 sera gratuit. Une aubaine pour les hésitants qui préfèrent se faire un avis avant d'effectuer l'achat. C'est l'intégralité de The Crew 2 et aussi l'épisode 1 de la saison 3 : "US Speed Tour East" qui seront disponible, soit la plus récente des mises à jour majeures, dès le 7 jullet (rien que ça).Les joueurs ont un terrain de jeu allant de l'Atlantique au Pacifique et pourront se lancer dans l'US Speed Tour East et relever des centaines de défis sur le territoire américain seuls ou à quatre joueurs grâce au mode coop. Durant ce week-end spécial l'édition Deluxe actuelle sera remplacée par l'édition Spéciale qui comprend le Pack Digital Spécial qui sera ajouté à l'édition Gold, ceui-çi contient la Dodge Challenger SRT Demon Interception Unit et la Porsche 911 Speedster.Ceux souhaitant conserver leur progression le pourront mais ils bénificieront également d'une réduction de 80% sur l'achat du jeu et du Season Pass jusqu'au 23 juillet.