(TEST) L'atelier du jeu vidéo (Nintendo Switch)

Publié le Jeudi 1 juillet 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Le jeu vidéo pour les nuls

J'ai laissé Vincent tester L'atelier du jeu vidéo, sorti sur Nintendo Switch. A la base, je voulais faire un jeu vidéo dans lequel on gagne des points en frappant des enfants avec plein d'armes différentes.Mais Vincent m'a expliqué que ce n'était pas possible, que ce n'était pas "Nintendo-friendly".Alors je me suis dit que j'allais faire un jeu dans lequel ou doit enculer une licorne avec un parapluie. Puis avec un parasol.Mais Vincent m'a expliqué que ce n'était pas possible, que ce n'était pas non plus "Nintendo-friendly".Quand j'ai demandé si je pouvais essayer de développer un jeu dans lequel on tire sur des chats au lance-pierres, j'ai eu la même réponse.Je lui ai donc laissé tester le "jeu" parce que bon, Nintendo-friendly, ça fait chier à la fin.