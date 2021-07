Jolt, futur film d’action, nous dévoile sa bande-annonce plutôt explosive

Publié le Jeudi 1 juillet 2021 à 11:38:00 par Julia Bourdin

Elle a juste besoin d’une étincelle

Lindy, incarnée par Kate Beckinsale, est en apparence une videuse tout à fait normale. Mais elle cache un lourd secret ; en raison d’un trouble neurologique rare elle souffre de pulsions de rage et de meurtre qu’elle ne peut faire taire qu’avec des électrochocs… Alors que depuis toujours elle a du mal à trouver sa place dans un monde qui a peur d’elle, elle décide finalement d’accorder sa confiance à un homme et en tombe amoureuse. Lorsque ce dernier est brutalement assassiné, elle explose et s’embarque dans une mission vengeresse contre l’assassin tout en étant poursuivie par la police pour qui elle est la principale suspecte...Amazon Prime et la directrice Tanya Wexler nous proposent donc ici un film d’action avec une héroïne bien badass qui ne lésine pas sur l’humour. Au programme, des flingues, des explosions, des couilles attachées à une batterie de voiture… Bref, tout ce que vous aimez, fieffés coquins accros à la violence hollywoodienne que vous êtes.Et il faut reconnaitre que ça n’a pas l’air mal et la bande-annonce donne vraiment envie de découvrir, entre potes et avec quelques bières, ce film qui sortira le 23 juillet sur Amazon Prime Video.