Le simulateur Fishing : North Atlantic est disponible sur PS4 et Xbox One

Publié le Jeudi 1 juillet 2021 à 11:15:00 par Julia Bourdin

A la pêche au thon

Misc Games annonce la sortie de la suite de son jeu de simulation Fishing : Barents Sea, Fishing : North Atlantic sur PS4 et Xbox One sorti l’année dernière déjà sur PC. Il est disponible pour le prix de 29,99 €.Le jeu vous propose de vivre l’expérience d’un pêcheur commercial dans l’Océan Atlantique et plus particulièrement dans une reproduction réaliste de la côte de Nova Scotia, à l’est du Canada. Il vous faudra choisir et aménager votre bateau, penser à votre matériel, naviguer et enfin réussir à pêcher. Ce qui ne sera pas non plus si simple car suivant ce que vous souhaitez pêcher, la technique ne sera pas la même ! Enfin il vous faudra braver les éléments, la pluie et les vagues ; il ne faudra pas avoir peur de se mouiller.