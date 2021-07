GreedFall Gold Edition est désormais disponible

Publié le Jeudi 1 juillet 2021 à 10:00:00 par Julia Bourdin

Une édition or pour ravir les chasseurs de trésors

L’éditeur Focus Home Interactive nous annonce que le jeu de Spiders est désormais disponible en version Gold sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.Celle-ci propose une expérience 4K UHD, des chargements qui se veulent plus rapides ainsi qu’une expérience supérieure en termes de graphismes et performances pour PS5 et Xbox Series.De plus l’édition Gold donnera accès au jeu de base mais aussi à la nouvelle extension ; La Conspiration des De Vespe. Cette extension ajoute de nouveaux ennemis, du nouvel équipement, une nouvelle région du monde et surtout une nouvelle histoire.Notez que si vous jouez sur une PS4 ou une Xbox One mais possédez une PS5 ou Xbox Series, il vous est toujours possible de jouer dessus et de bénéficier d’une mise à niveau gratuitement...