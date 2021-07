Doom Eternal : La mise à jour gratuite nouvelle génération est là

Publié le Jeudi 1 juillet 2021 à 09:45:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Le véritable show commence maintenant







Cette mise à jour gratuite concerne les consoles nouvelle gérénation (PS5 et Xbox Series) ainsi que les PC. Sur Xbox Series X on y retrouve trois nouveaux modes graphiques, le mode Raytracing (1800p/60 FPS), le mode Performance (1800p/120 FPS) et le mode équilibré (4K/60 FPS). Ils sont accompagnés de l'HDR 10 dans n'importe quel mode graphique, de paramètres graphiques de qualité Ultra, d'un support de BATTLEMODE en mode cross-génération (avec la Xbox One) d'un taux de rafraichissement variable et de qualités des nuances variables.Pour la Xbox Series S nous retrouvont la même chose sauf le mode Raytracing, et pour la PlayStation 5 ce sont les taux de rafraichissement variables ainsi que la qualité des nuances variables qui sont absentes mais un support des gâchettes adaptatives DualSense est disponible.Enfin pour PC le mode Raytracing est disponible et les performances sont variables suivant la configuration matérielle des joueurs.Il faut tout de même noter que toutes les résolutions listées ici utilisent une échelle de résolution dynamique. Il faut donc un écran compatible pour les modes graphiques et le HDR. Le mode Performance requiert un mode d'affichage compatible en 120 Hz. Enfin les modes équilibrés et performance ne sont pas disponibles avec le Raytracing. Toutes les résolutions listées ont besoin d'un mode d'affichage compatible.Fini de parler du blabla technique car oui cette sixième mise à jour apporte également du nouveau contenu, un nouveau niveau Maître "Taras Nabad" sur toutes les plateformes. Un petit synopsis sur la nouvelle zone : Autrefois victime d'une invasion de démons qui renforça la légende du DOOM Slayer, d'Argent D'Nur capitale de Taras Nabad a besoin de vous ! Allez botter le cul à ces démons pour leur rappeler ce qu'il se passe lorsqu'ils croisent votre route.Il ya également la nouvelle arène du BATTLEMODE de DOOM Eternal en 2 contre 1 : Corrosion.La mise à jour inclut aussi de nombreuses améliorations pour le BATTLEMODE, permettant d'affiner le mode multijoueur avec diverses optimisations de bande passante, corrections de bugs et changements d'équilibrage.Bon et bien l'heure est venu de reprendre la purge.