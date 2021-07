- Destroy all humans ! est maintenant disponible sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 30 juin 2021 à 11:00:00 par Julia Bourdin

Pour plus d’aliens

Voilà, le jeu de THQ est maintenant disponible sur Nintendo Switch ! De quoi détruire l’humanité depuis n’importe où ou en famille…Il est disponible en trois versions contenant tous les DLC de skins cosmétiques. La standard est disponible au prix de 39,99 €. Mais les deux autres (disponibles uniquement pour l’Europe et le Royaume-Uni) contiennent toutes sortes de produits dérivés pour faire plaisir aux fans des exterminations de masse.Tout d’abord on peut se procurer l’édition Crypto-137 qui contient une figurine de celui-ci, un sac à dos crypto, un porte-clef, six lithographies et un jouet anti-stress, le tout emballé dans une boite exclusive. Mais pour se la procurer il faudra craquer le PEL car elle est au prix de 399,99 €Enfin pour ceux un peu moins fortunés l’édition collector DNA sera disponible pour 149,99 €. Celle-ci contient une figurine Crypto’N’Cow, un porte-clef, six lithographies et un jouet anti-stress, le tout également emballé dans une boite spéciale…