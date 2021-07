Synth Rider débarque sur PS VR

Publié le Mercredi 30 juin 2021 à 10:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Ça va bouger !







Comment jouer ? Et bien il va falloir brûler des calories ! En effet danser n'est pas optionel si vous voulez atteindre le top, il vous faudra attraper les orbes, suivre les rails de notes parfois looooongues, éviter les murs tout en bougeant au rythme de la musique, bref chaque musique sera une aventure en soit. Et avec de superbes décors permettant une bonne immersion, de bons moments attendent les futurs danseurs qui pourront se déhancher à partir du 27 Juillet 2021.

Il arrive enfin sur Playstation VR, après avoir conquis les joueurs sur Oculus Quest et PC VR, c'est maintenant chez Sony que Synth Riders vient mettre l'ambiance. Il sera accompagné de 55 musiques sous licence directement accessibles et 20 achetables en packs venant de groupes comme The Offspring, Parov Stelar ou encore Muse. Plusieurs styles de musiques seront disponibles notamment du rock punk, de l'electro, de l'electro swing ou encore du bon synthé.