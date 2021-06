Monobot, un nouveau jeu de plateforme aventure, débarque sur Steam

Publié le Mardi 29 juin 2021 à 11:30:00 par Julia Bourdin

Monobot transformation !

Monobot, développé par Ukuza en partenariat avec le développeur indépendant DreamSmith Studios est désormais disponible sur Steam Vous incarnez Mono, le plus petit robot d’une planète sombre et dangereuse qui essaie de survivre en utilisant tout ce qui lui passe sous la main. Son objectif ultime est de découvrir les secrets de l’univers désolé qui l’entoure et, pourquoi pas, de trouver la vérité sur la raison de son existence.Monobot nous propose ici une expérience plateforme aventure en 2D aux environnements imposants et sombres qui au premier coup d’œil sont vraiment très plaisants. Il faudra les explorer de fond en comble pour trouver des informations sur l’univers qui nous entoure et surtout des outils et améliorations, comme du magnétisme ou de la téléportation, afin de pouvoir progresser.Je ne sais pas pour vous, mais moi, pour 12,49 € l’aventure en compagnie de l’adorable Mono me tente bien…