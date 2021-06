Dying Light 2 : Deuxième showcase ce Jeudi

Publié le Mardi 29 juin 2021 à 11:00:00 par Julia Bourdin

Ca va saigner, enfin on espère !

Techland nous rappelle que l’épisode deux de Dying 2 Know, showcase de leur prochain jeu Dying Light 2 : Stay Human sera diffusé ce Jeudi 1 juillet à 21h sur la chaine Twitch du Studio Cela vous laisse un peu de temps pour rattraper le premier épisode si vous l’avez manqué.Et en attendant on peut se laisser sur un teaser de l’épisode plein de trucs bien dégueu comme on les aime !