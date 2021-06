Hell of Men : Blood Brothers est sorti sur Steam !

Publié le Mardi 29 juin 2021 à 10:00:00 par Julia Bourdin

De bons petits soldats

Développé par Wacky Squad Studio à la force d’une seule personne et édité par Zerouno Games, Hell of Men : Blood Brothers pointe le bout de son nez sur Steam pour 19,99 € !Et il vous propose de rétablir la paix entre l’OTAN et la Russie en suivant le voyage de deux frères Ywan et Stefan pour découvrir quelle est la force mystérieuse qui alimente le brasier de la troisième guerre mondiale…Nous voici donc avec un nouveau jeu de stratégie en temps réel où il vous faudra collecter des ressources afin d’améliorer votre base et votre armée. Il vous faudra également recruter puis former vos soldats afin de combattre efficacement vos redoutables adversaires…Mais le jeu propose d’autres petits systèmes qui d’après moi peuvent vraiment pimenter les phases de combat et vos stratégies : des prises de drapeau qui vous permettront d’obtenir des véhicules et une gestion de la couverture des soldats !Pour ma part je n’aime pas vraiment les jeux de guerre mais il faut reconnaitre qu’il semble prometteur…