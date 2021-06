- Scarlet Nexus débarque !

Publié le Lundi 28 juin 2021 à 11:45:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

On aime pas les autres



Dans ce jeu Action-RPG vous choisirez entre Yuito et Kasane pour entrer dans la bataille, le premier étant un combattant au corps à corps avec ses épées. La seconde se spécialisant avec ses couteaux volants dans des attaques à mi-distance.



Ces deux-là pourront également emprunter des pouvoirs parmis une vaste liste contenant par exemple l'invisibilité, la pyrokinésie, le dédoublement et bien d'autres.

Arrivant sur PC, Playstation 4/5, Xbox One et série X/S, Scarlet Nexus vous embarque dans New Himuka où, aux côtés des membres de votre groupe, vous combattrez les "autres" des créatures qui aiment savourer les cerveaux humains.