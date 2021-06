- Monster Hunter Stories 2 : Démo disponible sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 28 juin 2021 à 10:40:00 par Julia Bourdin

On n’est pas mieux qu’à dos de Rathalos

La démo jouable de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin est disponible sur Nintendo Switch. Vous pouvez y accéder facilement via le Nintendo e-shop Sachez que vous pourrez à l’achat du jeu transférer vos données de la démo vers le jeu principal et reprendre là où vous en étiez, faire cela vous récompensera même d’un « talisman de l’amitié » qui vous permettra d’activer les talents Maitre-cavalier et Un pour tous !La démo Steam sera quant à elle disponible le 9 juillet, date de sortie prévue sur les deux plateformes.