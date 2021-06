Black Widow : Ouverture des préventes pour le film des studios Marvel

Publié le Lundi 28 juin 2021 à 10:00:00 par Julia Bourdin

Encore un peu de patience...

Vendredi a débuté la prévente des billets pour Black Widow, ainsi Marvel assure aux plus impatients la garantie de faire partie des premiers spectateurs à découvrir ce qui se veut comme un « thriller d’espionnage explosif » centré sur le personnage de Natasha Romanoff alias Black Widow et incarnée par Scarlett Johansson. C’était en effet l’un des seuls membres des premiers Avengers à ne pas encore avoir son film solo, un affront donc corrigé pour la belle espionne.Les fans se voient proposer des billets pour des séances classiques mais aussi des billets premium dans des salles salles 4DX, Imax, 3D, Dolby Cinéma ou encore SCREEN X pour une expérience plus immersive.Pour fêter l’ouverture des préventes, Marvel nous propose également une petite vidéo making-off :Le film nous permettra de découvrir un peu plus le passé de Black Widow qui finit par la rattraper. Attendons de voir ce que nous proposent la réalisatrice, Cate Shortland, et le producteur, Kevin Feige... Une attente qui ne sera d’ailleurs plus très longue puisque le block buster arrive dans les salles le 7 juillet.