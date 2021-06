City Builder RPG Kingdom démarre son accès anticipé sur Steam

Publié le Lundi 28 juin 2021 à 09:45:00 par Julia Bourdin

Une nouvelle opportunité de jouer au maçon

Le co-fondateur de Kolibri Games, Tim Reiter, revient avec un nouveau studio, ebb & flow games, mais surtout avec un nouveau projet : City Builder RPG Kingdom.En effet, le jeu démarre aujourd’hui son accès anticipé après seulement neuf mois de développement, une volonté du studio que la communauté soit impliquée tôt dans le projet…Le jeu affiche une volonté mélanger les codes des builders à la Stardew Valley et des jeux de constructions de civilisation plus classiques. Vous pourrez donc récolter des ressources avec votre petit avatar, fabriquer des bâtiments, en débloquer au fil de l’aventure mais aussi par exemple défendre votre cité des monstres la nuit. Ce qui n’est pas sans rappeler Kingdom sorti en 2015.Pour ce qui est de l’histoire, le studio vous propose également une jolie bande-annonce. Celle-ci raconte que vous incarnez un jeune prince dont le frère ainé est possédé par une pierre magique. Ce dernier tue votre père qui lui refusait l’accès au trône et vous force à fuir vers des plaines plus tranquilles.C’est donc une histoire à suivre mais en attendant si le jeu vous intéresse, il est disponible pour 7 euros 50 pendant l’accès anticipé au lieu de 12 euros 50 à sa sortie en 1.0.