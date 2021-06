Ghostrunner débarque sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 28 juin 2021 à 10:20:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Une édition fantomatique ?

Ghostrunner arrivera en versions physique et digitale sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S le mardi 28 septembre au prix de 29,99 €. A noter que cet upgrade sera gratuit pour tous les joueurs qui possèdent une version PS4 ou Xbox One.Toutes les updates de Ghostrunner lancées à ce jour seront présentes dans cette nouvelle version, y compris le mode Photo, avec lequel les joueurs pourront s'immortaliser dans l'univers cyberpunk créé par le studio One More Level.Y seront également inclus le mode Kill Run (un contre la montre) pour plus de challenge, le mode Wave, inspiré du roguelike, et enfin un mode Assistance rendant le jeu plus accessible si vous êtes trop mauvais. Tout ceci arrivera sur Nintendo Switch via une mise à jour gratuite courant de l’été.