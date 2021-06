- Cyberpunk a atteint un niveau acceptable de qualité

Publié le Lundi 28 juin 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Malgré le fiasco monstrueux du jeu, qui je vous le rappelle est sorti avec un nombre de bugs et de problèmes techniques rarement vu dans le jeu vidéo, CD Projekt continue de croire en sa licence Cyberpunk. A fond.La majorité des développeurs bossent encore dessus pour offrir de nouveaux contenus et aussi pour le sortir sur PS5 et Xbox Series dès cette année.Selon CD Projekt, les versions déjà sorties (PC, Xbox One et PS4) ont d'ailleurs atteint un "niveau de performance satisfaisant". C'est du moins ce qu'expilquent les développeurs dans une interview donnée au site polonais TVN24 Biznes.Après, hein, chacun a son propre curseur de "satisfaction"...