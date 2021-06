- Orbital bullet vous sert une viande saignante

Publié le Lundi 28 juin 2021 à 11:15:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Sur la planète Karth de couleur viande, une usine de fabrication à l'aspect visuel entre un abattoir et un laboratoire de scientifique fou a été construit par Dread Corp où les victimes sont mutées de force par des parasites contrôleurs après avoir subi une intervention chirurgicale brutale, et des amputations... charmant...

Cette mise à jour apporte, dans l'abattoir planétaire utilisé par ces enflures de Dread Corp un tout nouveau biome à explorer, des ennemis à tuer et un assortiment d'armes et de capacités pour les décimer enfin... s'ils n'utilisent pas leur nouvel équipement sanglant pour vous éliminer en premier.Original Bullet est disponible actuellement sur PC via Steam pour la somme de 12,99 €.